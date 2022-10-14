أرسل الأمين العام للأمم المتحدة "أنتونيو غوتيريش" رسالة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لاقتصادات مجموعة العشرين يحثهم فيها على تغيير المسار وقيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي بشدة من جائحة "كوفيد-19"، ومن تأثير الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.

وأوضح "غوتيريش" قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر المقبل أن هذه الأحداث العالمية جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد الأوضاع المالية وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها تعيث فسادًا في الاقتصادات حول العالم.

وأضاف أن تأثير هذه الصدمات المعقدة على البلدان النامية يتفاقم أكثر بسبب النظام المالي العالمي غير العادل الذي يعتمد على تحليلات قصيرة الأجل للتكلفة والعائد ويميز الأغنياء على الفقراء.

وأشار إلى أنه يبذل جهود فورية لإنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بتكلفة المعيشة وزيادة السيولة في البلدان النامية.



