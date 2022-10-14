قامت عدة دول برفع أسعار الفائدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وشملت الدول التي رفعت الفائدة فيها دولًا كبيرة اقتصاديًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، وأخرى صغيرة مثل غانا، ومن المتوقع حدوث المزيد من الزيادات في الأسابيع المقبلة في مختلف تلك الدول.

من منظور التمويل الشخصي، فإن معدلات الفائدة المرتفعة لها آثار على أي شخص لديه رهن عقاري، أو تمويل سيارة، أو قرض طالب، أو أي شكل آخر من أشكال الديون؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يُترجم إلى ارتفاع تكلفة سداد الديون.

وتشعر العديد من الأسر بالضائقة المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولعل الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر عُرضة لارتفاع تكاليف الغذاء، لكن أصحاب الدخل المتوسط ليسوا أفضل حالاً.

فقد أبرز تقرير حديث عن جنوب إفريقيا، صادر عن شركة الاستشارات "برايس ووترهاوس كوبرز" "PricewaterhouseCoopers"، أن 40% من نفقات هذه المجموعة مخصصة للغذاء، و20% مخصصة للإسكان والمرافق.

وقبل أن ينتقل الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ، يمكن التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار - وارتفاع أسعار الفائدة - بعدة طرق، فيما يلي خمس خطوات يجب أن تفكر في اتخاذها.



1- سدد ديونك

- حاول سداد أكبر قدر ممكن من ديونك، عندما ترتفع أسعار الفائدة، ترتفع أيضاً تكلفة سداد الديون.

- وهناك اعتبار آخر مهم وهو أن مخاطر التخلف عن سداد ديونك تزداد خلال الأوقات المالية الصعبة.

- إذا تخلفت عن سداد ديونك، فسيضر هذا تصنيفك الائتماني، مما قد يقلص فرص حصولك على قروض في المستقبل.

2- ابحث عن أفضل سعر فائدة

- إن الاستثمار في سوق العقارات هو هدف دائم بالنسبة لكثيرين، يجب على الوافدين الجدد في سوق الإسكان مقاومة الإغراء لقبول عرض الرهن العقاري الأول الذي يأتي في طريقهم.

- لا تشارك العديد من البنوك هذه المعلومات بشكل صريح، لكن "مصرفك المحلي" يجب أن يمنحك أفضل عرض لأنه يريد الاحتفاظ بكل أعمالك داخل البنك.

- تتنافس البنوك مع بعضها البعض كي تكون هي الجهة المانحة لقرضك المنزلي، ويكون العرض الأفضل، في أغلب الأحيان، هو العرض الأقل من مستوى سعر الفائدة الرئيسي بالبنوك.

3- تتبع أموالك

- يوفر تتبع أموالك طريقة أخرى لإيجاد فرص لخفض النفقات وزيادة المدخرات، ضع في اعتبارك تكلفة الفرصة البديلة لعدم وضع الميزانية.

- بدون مراقبة تدفقك النقدي، يصبح من الصعب التعامل مع الحالات الطارئة التي تستلزم نفقات غير مخطط لها.

- ويمكن أن يؤدي تحديد المبلغ الذي ستدخره بوضوح إلى إحداث فرق كبير على المدى الطويل؛ فالعديد من الأسر مُعرّضة لمخاطر مالية أكثر مما يعتقدون.

- في الواقع، تواجه معظم العائلات خطر التعرض لحالة طبية طارئة تهدد بحدوث انهيار مالي.

- كل ما عليك فعله هو التفكير في رسوم استشارة الطبيب، ورسوم استدعاء سيارة الإسعاف، والنفقات الشخصية.

- وسواء كنت تتمتع بتغطية رعاية صحية أم لا، يفضل تخصيص أموال للأحداث المستقبلية غير المتوقعة في ميزانيتك.

4- تفاوض بشأن أقساط التأمين

- هناك طريقة أخرى غير معلن عنها يمكن أن توفر القليل من المال وهي التفاوض بشأن زيادة أقساط التأمين السنوية.

إذا لم تكن قد اتفقت مع شركة التأمين الخاصة بك على قيمة الأقساط خلال السنة المالية، فيمكنك تحويل هذا لصالحك والتفاوض بشأن إيقاف زيادة قسط التأمين.

- وإذا كان لديك العديد من الأصول التي تغطيها شركة التأمين نفسها، على سبيل المثال، السيارة ومحتويات المنزل، فقد يعمل هذا لصالحك أيضاً.



5- استثمر في الأوراق المالية المدرة للدخل الثابت

- توجد فرص لتوليد دخل متدفق من الأسواق المالية على الرغم من ضعف معنويات المستثمرين.

- ويمكن أن تكون الاستثمارات في الأوراق المالية المدرة للفائدة طريقة مفيدة لتوليد الدخل السلبي من النقد الخامل.

- وتوفر الأوراق المالية المدرة للفوائد دخلاً بناءً على أسعار الفائدة الثابتة طوال فترة الاستثمار، مع ضمان حماية مبلغ رأس المال المستثمر.