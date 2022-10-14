إن تحديد وتوظيف المرشح الوظيفي، الذي يمتلك المهارات المناسبة، هو موقف يواجه كل صاحب عمل.

لكن في الواقع، يعد تطوير عملية تسمح لك بتوظيف أفضل المواهب أمراً صعباً، لن تحدد عمليات التوظيف التي تتصف بعمومية معاييرها، دائماً المرشح المثالي لعملك.

إن استخدام عملية توظيف "متوسطة المعايير"، والفشل في تحديد المهارات والسمات التي يمتلكها المرشح المثالي للوظيفة، يمكن أن يؤدي إلى تعيين أشخاص "متوسطي الكفاءة" - ولا يمكن لأي شركة تحمل تكاليف ذلك.

- إن أحد الأمثلة على مخاطر اتباع عملية توظيف ذات سمات عامة هو افتراض أن سنوات الخبرة دليل إلى مستوى من المهارة المطلوبة.

- تتضمن معظم إعلانات الوظائف شرطاً لـ "مدة الخبرة"، ومع ذلك، يُظهر بحث مكثف أن سنوات الخبرة لا علاقة لها بالأداء الوظيفي.

- وتتماشى هذه النتائج مع دراسة أخرى واحدة على الأقل تظهر أن 11% فقط من الموظفين الجدد يفشلون في أول 18 شهراً بسبب نقص المهارات الفنية.

- لقد قاموا بالعمل؛ فهم قادرون على أداء المهام، ما ينقصهم هو الدافع الصحيح، أو الرغبة في التدريب، أو الذكاء العاطفي.

- ومثال آخر على مخاطر اتباع عملية توظيف بمعايير تقليدية أو عامة هي الفحوصات المرجعية، يقوم معظم الأشخاص بالتحقق من المراجع في نهاية عملية التوظيف (إن وجدت).

- قام دانيال سيلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريليفنت سبورت" "Relevent Sports Group"، وهي شركة وسائط وعروض ترويجية رياضية مقرها مدينة نيويورك ويعمل بها أكثر من 100 موظف، بقلب هذه العملية تماماً.

- يقوم سليمان بتصفية السير الذاتية، وإنشاء قائمة مختصرة لأفضل المرشحين، ثم يتحقق من المراجع قبل إجراء المقابلات.

- ولكي تضمن عملية توظيف سلسة واختيار المرشح المثالي لوظيفتك بدقة وكفاءة، يمكنك تتبع هذه الخطوات الثلاث.

1- أنشئ إعلانًا مثاليًا لوظيفتك الشاغرة

- بدلاً من كتابة - أو نسخ ولصق نموذج لمواصفات عامة للوظيفة المطلوبة، خذ خطوة للوراء وأجب عن بعض الأسئلة.

- وهذه الأسئلة هي: ما هي احتياجات العمل الأساسية التي سيلبيها الشخص الأكثر موهبة؟ ما المقاييس التي سأستخدمها للتعرف على أفضل شخص مناسب للوظيفة؟ ما هي السمات المشتركة بين أفضل الموظفين لدينا؟ (المهارات، والحوافز، وما إلى ذلك)، ولماذا المرشح المثالي يريد هذه الوظيفة؟

- أجب عن هذه الأسئلة، ثم استخدم الإجابات لإرشادك بشأن كيفية صياغة إعلان للوظيفة، يجذب أفضل المرشحين.

- تذكر أنه رغم أن هدفك الأولي هو مشاركة هذه الفرصة الوظيفية على نطاق واسع في مواقع التوظيف والمنصات المختلفة، فإن هدفك الأساسي هو التواصل مع المواهب الاستثنائية.

2- قم بتصميم أسئلة المقابلة الشخصية

- ربما ستسأل بعض من أكثر الأسئلة شيوعاً، وربما ستطرح أيضاً بعض الأسئلة غير المألوفة.

- فقط احرص على أن تساعدك الأسئلة التي ستختارها على تحديد المرشح المثالي للوظيفة، الذي يمتلك مهارات، وخبرات ذات صلة بالدور المنوط به.

3- قيّم الأسئلة التي يطرحها المرشحون

- لدى الأشخاص الموهبون خيارات عديدة؛ فهم لا يبحثون عن مجرد وظيفة، بل يبحثون عن الوظيفة المناسبة لهم.

- خلال المقابلة الشخصية، يقيّم المرشحون أصحاب العمل أيضاً ونشاط الشركة.

- ويعني هذا أن المرشحين المثاليين سيطرحون أسئلة ذكية مثل: ما الذي تتوقع أن أحققه في أول 3 أشهر من شغلي للوظيفة؟ ما هي أهم أهداف الشركة لهذا العام وكيف يمكن أن يساهم دوري في تحقيقها؟

- يريد المرشحون المثاليون أن يتحققوا وظيفياً، هم يسعون إلى أداء عمل ذي معنى، وقيمة، وتأثير.

- كما يريدون أن يشعروا بأنهم جزء من فريق عمل حقيقي لديه هدف حقيقي.