ارتفعت أسعار الذهب الجمعة مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأونصة، الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 1.6% خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار، وفقا لـ"رويتر".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6% على أساس سنوي.

ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6% إلى 18.98 دولار للأونصة، وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2125.50 دولار، ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.