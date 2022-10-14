آلاء خليفة

علمت «الأنباء» من مصادر في جامعة الكويت أن القائم بأعمال البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية د.خالد الهزاع قدم استقالته من البرنامج الانشائي.

وأوضحت المصادر انه سيتم اختيار مدير للبرنامج الانشائي قريبا، ولكن لم يتم تحديد أسماء معينة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن مدير جامعة الكويت ا.د.يوسف الرومي زار البرنامج الانشائي والتقى فريق العمل بحضور نائب مدير الجامعة لشئون التخطيط د.اسعد الراشد، وذلك لتبادل الآراء حول مهام الفريق العامل وآليات تنفيذ العمل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذه.

وبينت أن مدير الجامعة ا.د.يوسف الرومي شدد على أهمية أن تكون مصلحة الجامعة نصب أعين كل العاملين، وأن يكون الإنجاز هو معيار التفاضل والهدف الأسمى لهم.