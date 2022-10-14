أكد المطرب صابر الرباعي أن "يا بنات الحلال" أغنية طريفة في مضمونها وهي تحمل رسالة هادفة موجهة للمرأة.

وقال الرباعي، في فيديو نشره عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، إن "الأغنية تدعو المرأة إلى البقاء على شكلها الطبيعي بعيدا عن عمليات التجميل مهما تقدم بها العمر"، معربا عن سعادته بالانتشار الذي تحققه الأغنية حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على موقع "يوتيوب".

وكان صابر الرباعي طرح أغنية "يا بنات الحلال" يوم الأحد الماضي على "يوتيوب" والمنصات الرقمية وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جمال ياسين، وإخراج سيلفانا المولى.

وتعد الأغنية أحدث أعمال صابر الرباعي هذا العام، حيث طرح أغنيتين في شهري يوليو ويونيو الماضيين، هما أغنية "الشياكة" كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستيرينغ عمرو الخضري، وأغنية "سلملي" وحققت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.