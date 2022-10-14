وصل عدد حيوانات الباندا العملاقة الأسيرة في جميع أنحاء العالم إلى 673، تقريباً ضعف الرقم المسجل قبل عقد من الزمن، حسبما ذكر مركز الصين لحماية وأبحاث الباندا العملاقة.

ونسب دوان تشاو قانغ، مدير المركز، هذا العدد المتزايد من حيوانات الباندا العملاقة الأسيرة إلى التطور السريع لتقنيات التربية الاصطناعية للباندا العملاقة.

وقال دوان إن أعداد حيوانات الباندا العملاقة البرية في الصين ارتفعت من 1114 في ثمانينيات القرن الماضي إلى 1864 حالياً، بينما توسعت أيضاً الموائل المحمية لها بشكل كبير خلال نفس الفترة.

وخلال السنوات العشر الماضية، تم إطلاق 10 حيوانات باندا عملاقة أسيرة إلى البرية، نجت تسعة منها، وفقًا للمركز.

كما أقام المركز أيضاً منصة للتعاون والتبادل الدولي والمحلي حول الباندا العملاقة، لتجذب 16 دولة ومنطقة للانضمام إليها، وتساعد بنجاح في تربية 21 شبل باندا عملاقة خارج الصين.