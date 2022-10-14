حقق فريق صيني أول نشر عالي الدقة للتردد الزمني في العالم، وهي تقنية تراقب وتزامن الساعات على مسافة طويلة تزيد عن 100 كيلومتر.

وستساعد هذه النتيجة العلمية في وضع معايير أعلى للتوقيت العالمي والملاحة وتحديد المواقع والاتصالات الكمومية واسعة النطاق واختبار المبادئ الأساسية للفيزياء.

وفي دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة "الطبيعة"، وصف فريق البحث بقيادة بان جيان وي من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، وصف التردد الزمني مع عدم استقرار أقل من 4E-19 في 10000 ثانية من خلال رابط الفضاء الحر بطول 113 كم في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

ويعني ذلك أن الخطأ على مدار الساعة سيبقى أقل من ثانية واحدة لمدة 100 مليار سنة، متجاوزاً خط الأساس لإعادة تعريف الوحدة الأساسية "الثانية"، والتي سيتم مناقشتها في مؤتمر الأوزان والمقاييس في 2026.

ووفقا لهذه الدراسة، لم تتجاوز المحاولات السابقة لنشر الوقت والتردد بهذه الدقة العالية في الفضاء الحر عشرات الكيلومترات، وهو ما يكفي للإرسال عالي الدقة في الوصلة الساتلية الأرضية.

وقال المراجعون الزملاء في مجلة الطبيعة إن هذا "إنجاز كبير" يمكن أن يكون له تأثير على "الفيزياء الأساسية" مثل "البحث عن المادة المظلمة، واختبار الثوابت الأساسية، واختبار نظرية النسبية"