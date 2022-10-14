تستهدف هيئة السياحة في تايلاند الوصول بعدد السائحين الأجانب إلى نحو عشرين مليون سائح في 2023، أي نصف العدد السائحين الذين زاروها قبل جائحة كورونا في 2019 ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت هيئة السياحة أن الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا سجلت قدوم 27ر1 مليون في أيلول/سبتمبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 7ر5 مليون سائح في التسعة أشهر الأولى من العام.

وقال سيريباكورن تشيواساموت، المسؤول بإدارة التسويق في الهيئة، في إيجاز صحفي إن عائدات السياح الأجانب وصلت إلى 222 مليار بات خلال فترة كانون الثاني/يناير -أيلول/سبتمبر.

وجاء أعلى عدد زوار من ماليزيا والهند ولاوس وسنغافورة في أيلول/سبتمبر.