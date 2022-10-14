ذكر نائب رئيس وزراء سنغافورة أن الحكومة سوف "تراجع كل سياسات الإسكان لمعرفة كيف يمكننا مساعدة من يشترون المنازل للمرة الأولى لضمان الحصول على شقة بشكل سريع وميسور".

وقال ونج في فعالية "سنغافورة إلى الأمام" إن الحكومة سوف تشجع أيضا على إدخال المزيد من ترتيبات العمل المرنة ومراجعة تدابير الاجازة مدفوعة الأجر، بحسب شبكة سي ان ايه.

وأضاف ونج أن الحكومة سوف تزيد الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجدد ونج أن الحكومة تريد مراجعة تدابير الزواج والأبوة القائمة لمعرفة كيف يمكن التصدي لمعدلات المواليد المنخفضة، بحسب "سي ان ايه".