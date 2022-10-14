صدرت أوكرانيا أكثر من 4ر6 مليون طن من الحبوب والأعلاف من موانئ البحر الأسود من خلال ممر التصدير الذي تم افتتاحه في أوائل آب/أغسطس الماضي، في حين أن عدد السفن التي تنتظر إجراءات تفتيشها قبل التوجه إلى الدول المستوردة للحبوب الأوكرانية مازال مرتفعا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مازال هناك أكثر من 80 سفينة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها من جانب تركيا، وفقا لشروط الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وقال مركز التنسيق المشترك في تركيا المعني بتفتيش السفن والسماح بمرورها يوم الجمعة الماضي إنه يعمل على تحسين طاقته التشغيلية لتسريع وتيرة التفتيش. وزادت مدة انتظار السفن للتفتيش إلى 9 أيام في المتوسط منذ وصول السفينة إلى اسطنبول، في حين يطالب المركز ملاك السفن بالالتزام بالإجراءات لكي تكون السفن جاهزة للتفتيش في أقل وقت ممكن.

وأدى تكدس السفن في تركيا إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو الأمريكية.

وأضاف المركز أنه يأمل في إنهاء هذا التكدس في أقرب وقت من خلال التعاون مع شركات النقل البحري.