يمثل الركود التضخمي- وهو مزيج من تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع التضخم- خطرا حقيقيا على النمسا في عام 2023، وفقا لتقريرين من مركزي أبحاث اقتصادية

وتوقع معهد الدراسات المتقدمة (آي إتش إس) والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (دبليو آي إف أو) في تقريرين منفصلين نموا اقتصاديا يتراوح بين 2ر0 و3ر0% العام المقبل، وتوقعات نمو تتراوح بين 7ر4% و8ر4% لعام .2022

لكن كليهما توقعا أيضا معدلات تضخم تبلغ حوالي 6ر6%، ما قد يدفع النمسا إلى الركود التضخمي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية إنه يتوقع أن ينمو الطلب النمساوي على السلع والخدمات المستوردة بنسبة 6?? في عام 2022 وبنسبة 9ر0?? في عام .2023 وقدر معهد الدراسات المتقدمة الأرقام عند 9ر6% و6ر1%.