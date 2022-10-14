توصل فريق من العلماء في جامعة "لوبيك" في ألمانيا إلى أن تناول وجبة إفطار كبيرة بدلًا من عشاء كبير قد يعمل على منع الإصابة بالبدانة وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأظهرت نتائج الدراسة الأخيرة أن كفاءة التمثيل الغذائي عند تناول وجبة الإفطار، بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، أعلى بالضعف تقريبًا مقارنة بتناول نفس الوجبة على العشاء.

وفي الدراسة الحالية، أجرى الباحثون دراسة معملية لمدة ثلاثة أيام على 16 رجلاً تناولوا وجبة إفطار منخفضة السعرات وعشاء عالي السعرات الحرارية، والعكس صحيح في جولة ثانية. ووجدوا أن استهلاك السعرات الحرارية المتطابقة أدى إلى زيادة "التوليد الحراري" الناجم عن النظام الغذائي (DIT) بمقدار 2.5 مرة في الصباح مقارنة بالمساء بعد الوجبات عالية السعرات ومنخفضة السعرات الحرارية.

كما تراجعت الزيادة التي يسببها الغذاء في نسبة السكر في الدم وتركيزات الأنسولين بعد الإفطار مقارنة بالعشاء.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى الفريق مرضى السمنة والأشخاص الأصحاء -على حد سواء- بتناول وجبة فطور كبيرة بدلاً من عشاء كبير لتقليل وزن الجسم والوقاية من أمراض التمثيل الغذائي.