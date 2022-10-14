أعلنت شركة ميتا في مؤتمر Meta Connect 2022 عن توفير أجهزة قادرة ومجهزة لعمل المؤسسات.

وأوضحت أن الشراكة مع Microsoft وAccenture ستعمل على التأكد من قدرة ميتا على توسيع نطاق تجارب الواقع الافتراضي لتشمل المزيد من الموظفين في العمل.

وتابعت ميتا في بيان: "نعلم جيداً أن الشرط الرئيسي لضمان ذلك هو تمكين الشركات من توزيع وإدارة عمل الأجهزة للموظفين.. ولذلك، سنطلق Meta Quest for Business، وهي حزمة اشتراك Meta Quest Pro وMeta Quest 2، والتي تتضمن ميزات إدارية أساسية مثل إدارة الأجهزة والتطبيقات والدعم المتميز وغيرها الميزات، الأمر الذي سيتيح الوصول إلى خدمتي Microsoft Intune وAzure Active Directory، مما يعني أن الشركات التي ترغب في توفير أجهزة Meta Quest ستكون واثقة من أن خيارات الأمان والإدارة التي تتوقعها من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة متاحة في الواقع الافتراضي".

وستساعد Meta Quest Pro وغيرها من المنتجات على تطوير آليات العمل والتجارب وخدماتنا الأخرى، كما ستسهم في تغيير الطريقة التي نعمل بها معاً.

كما أعلنت شركة ميتا في مؤتمر Meta Connect 2022 عن سماعة رأس الواقع الافتراضي المتقدمة والجديدة كلياً "Meta Quest Pro".

وتعد هذه السماعة الأولى من ضمن مجموعة جديدة من الأجهزة المتطورة، وقد تم تصميمها بالتركيز على مفهومي التعاون والإنتاجية.. وستساعد سماعة "Quest Pro" على الإحساس بحضورك بشكل أكبر حتى لو كنت بعيداً جسدياً، وستمنحك القدرة على إنجاز أعمالك افتراضياً وبعيداً عن العالم المادي، مع الاستفادة من المساحة الافتراضية الكبيرة التي تتيح لك القيام بمهام متعددة وبمرونة أكثر.

كما تستخدم Quest Pro أحدث التقنيات التي تساهم في تطوير طريقة العمل، بالإضافة إلى ميزات وتجارب تشمل: بصريات Pancake المبتكرة وستوفر هذه الميزة صورًا أكثر وضوحًا لقراءة النصوص في الواقع الافتراضي (مثل المستندات ورسائل البريد الإلكتروني)، حيث توفر تباينًا أكبر بنسبة 75% من "Meta Quest 2".

كما تتيح هذه الميزة المبتكرة أيضاً تقليص حجم المكدس البصري لسماعة الرأس بنسبة 40% مقارنةً بسماعة "Meta Quest 2"، ما يعني أنك ستلاحظ حجماً أقل في الجزء الأمامي من سماعة الرأس عند ارتدائها حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.

وصُممت "Quest Pro" عند الإعلان عن إطلاقها لأشخاص مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والعاملين في البناء والمبدعين والمصممين الذين يرغبون في زيادة مستويات سير العمل وزيادة قدراتهم الإبداعية بقوة الواقع الافتراضي. وعلى المدى الطويل، نتوقع أن تفتح السماعة مجموعة واسعة من الطرق الجديدة لتجربة العمل وتحسينه عبر العديد من القطاعات والمؤسسات المختلفة.