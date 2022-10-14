قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة 22 مليار دولار في العقد الأول إذا تحقق الاستقلال عن بريطانيا.

وتحدثت ستيرجن للمندوبين في ختام مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي في أبردين حيث ألقت الضوء على مقترحات سيتم تقديمها في ورقة مقدمة من الحكومة الاسكتلندية.

ومن المقرر إصدار التقرير الثالث في إطار سلسلة وثائق "بناء اسكتلندا جديدة" في الأسبوع المقبل وسيركز على المسائل الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رئيسة الوزراء ستيرجن قولها إنه ستتم تأسيس صندوق "بناء اسكتلندا جديدة" من عائدات النفط المتبقية واستخدام صلاحيات الاقتراض من أجل "بدء نمو اقتصادي مستدام مهم للغاية لدولتنا التي ستكون مستقلة حديثا".

وقالت إن "صندوقا مثل هذا يمكن أن يدعم برنامجا ضخما لإزالة الكربون من الإسكان وخفص فواتير الوقود وتقليص فقر الوقود".

وأضافت أن الصندوق "يمكن أن يمول بناء آلاف المنازل بأسعار معقولة أكثر والاستثمار في مشروعات طاقة متجددة محلية..".