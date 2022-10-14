قالت فصائل مسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان امس إن مسلحين في شمال سورية انتزعوا السيطرة على مدينة عفرين من مقاتلين مدعومين من تركيا هذا الأسبوع بعد اشتباكات خلفت نحو 27 قتيلا.



ووفقا لبيانات من فصائل متصارعة فقد اشتعلت التوترات في وقت سابق من هذا الشهر بين فصيل ومقاتلين أكثر من بينهم هيئة تحرير الشام، الذراع السورية السابقة لتنظيم القاعدة.



وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام وحلفاءها سيطروا على مدينة عفرين التي سبق أن انتزعت قوات اخرى السيطرة عليها من فصائل كردية في عام 2018.



وأوضح المرصد أن هيئة تحرير الشام سيطرت أيضا على مجموعة من القرى والبلدات المجاورة في محافظة حلب في شمال سورية خلال الايام الماضية.



وأودى القتال بحياة 19 مسلحا وثمانية مدنيين بينهم أطفال، بحسب المرصد.



وطالب مسؤولون محليون في مدينة اعزاز السكان بالصمود في وجه هيئة تحرير الشام في حين طالب بيان مماثل من مدينة الباب تركيا وشخصيات المعارضة السورية بالتدخل وحفظ السلم.