بيروت - عمر حبنجر



حرص الرئيس ميشال عون على ان يزف اعلان موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الى اللبنانيين، مصحوبا بمنح هذا الانجاز الى رئيس تياره النائب جبران باسيل، لدور لعبه في الوصول الى الاتفاق الترسيمي، رغم العقوبات الاميركية المفروضة عليه.



وهو غمط بذلك حقوق الوسطاء الدوليين والمحليين والمفاوضين العسكريين الذين عملوا على هذا الملف طوال 11 سنة، بمعزل عن الحصيلة النهائية، والتي انتهت الى اتفاق سلام ضمني بكامل أبعاده السياسية، او «اتفاق هدنة ثان» بعد اتفاق هدنة 1949، على الاقل بحسب قول رئيس الجمهورية السابق امين الجميل، خلال استقباله السفير السعودي وليد البخاري في دارته في بكفيا، أمس الأول.



وبدا في كلام عون، ايحاء مباشرا بأن ما تم، ناتج عن جهود بذلها جبران باسيل، دون أعضاء الفريق الرئاسي الآخرين، في مسعى لإعادة الاعتبار لمن ادانته العقوبات الاميركية بشتى انواع الفساد، وهو من يتحمل مسؤولية هدر 60 مليار دولار مع كهرباء مقطوعة، وسدود ماء جافة بمعظمها.



وردا على ما تردد من ان مقابل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ستعيد الولايات المتحدة النظر بعقوباتها على باسيل، قالت السفيرة الاميركية دوروثي شيا، ان النائب جبران باسيل لم يطلب رفع العقوبات مقابل المبادرات السياسية، ومن بينها المساعدة في ضمان التوصل الى ترسيم الحدود البحرية. وقالت شيا، ان رفع العقوبات لا يتم هكذا، ولسنا بهذا الرخص.



وكان باسيل أكد انه اضطلع بدور خلف الكواليس، في مفاوضات الترسيم، من خلال التواصل مع حزب الله، وشدد على انه شارك شخصيا في المفاوضات رغم العقوبات المفروضة عليه. وقال: يمكنني التواصل سياسيا بالاحزاب في الداخل والخارج، ومن الواضح اننا نجحنا.



والجميع يعرف ذلك، انها مسؤوليتي وواجبي. الا ان باسيل امتنع عن تحديد طبيعة الدور الذي أداه، علما ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، هو من كان مفوضا بالتفاوض مع هوكشتاين، من قبل رئيس الجمهورية.



ونفى باسيل أي علاقة لدوره، في الترسيم بالعقوبات الاميركية، التي سترفع لأنها ظالمة، وانه يستأنف ضد هذه العقوبات في الولايات المتحدة الأميركية.



وبمعزل عن كل ذلك فإن النائب التغييري ابراهيم منيمنة، يرى في الاتفاق المعلن، ما يشبه بيع لبنان السمك في البحر... فإلى جانب مشاركة اسرائيل بحقل قانا، ليس من مستند يؤكد حجم كميات الغاز في هذا الحقل.



بدوره، النائب اللواء اشرف ريفي تساءل في حديث متلفز، هل هذا الترسيم خطوة اولى نحو الشرق الاوسط الجديد؟



واستشهد ريفي باتفاق 17 أيار(مايو) الذي عقد مع اسرائيل بعد اجتياح العام 1982، في عهد الرئيس أمين الجميل، هذا الاتفاق رسم الحدود بين البلدين، واذا بحقل كاريش، ضمن المياه اللبنانية الخالصة، فإذا بالرئيس القوي يعطي كاريش لاسرائيل ويقبلها شريكة في حقل قانا.. ونحن لم نسكت حتى استعادته.



ريفي ختم بالقول: لنا مصلحة بالترسيم، ولبنان بحاجة الى الترسيم، انما ليس بمثل هذا التساهل مع اسرائيل.



تفاعلات خطاب الترسيم، غطت على مهزلة تطيير نصاب جلسة الانتخابات الرئاسية الثانية وما رافقها من ألاعيب ومناورات، انتهت الى القناعة العامة، بأن المايسترو القيم على الوضع في لبنان، يريد فراغا رئاسيا، لا انتخابات رئاسية، بعد مغادرة عون بعبدا.



فقد دخل قسم من نواب أمل وحزب الله الى قاعة المجلس، وبقي مثلهم خارج القاعة، لغاية التأكيد من خلال الحضور الجزئي، على الرغبة في اجراء الانتخابات الرئاسية من جهة، والوقوف على خاطر التيار الحر الحليف الذي قاطع نوابه الجلسة، اعتراضا على تعيينها في 13 أكتوبر.



النائبة ستريدا جعجع، لم تتفاجأ بغياب نواب التيار الحر عن الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس. ورأت ان المضحك المبكي في هذا الأمر، هو ان من يدعون ان الدعوة للجلسة في هذا النهار، لم يحترم من استشهدوا في 13 اكتوبر دفاعا عن سيادة لبنان، هم انفسهم من يتلون هؤلاء الشهداء مرات ومرات، عبر تموضعهم السياسي.



وشددت جعجع على ان من كان رمز الفساد في لبنان ولم يحرك ساكنا لتصحيح المسار منذ تسلمه المسؤولية، لن يجد نفسه في 13 أكتوبر 2022، مضطرا للمساعدة بانتخاب رئيس قادر على حل الأزمة.



حكوميا، هدد التيار الحر، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالنزول الى الشارع، وحتى الى السراي الحكومي، في حال الفراغ الرئاسي، دون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتسلم مهام الرئيس!



وقالت مصادر ان التيار لن يسمح لحكومة تصريف الاعمال بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية.



وكان الرئيس ميقاتي، أبلغ البطريرك الراعي خلال لقائهما الأخير عزمه اتخاذ موقف حاسم، حال تحريك الشارع من جانب التيار.