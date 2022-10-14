بيروت - داود رمال



جالت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب حيث شددت في لقاءاتها على وجوب إتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال الى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.



وقالت «إن المجتمع الدولي ككل يتطلع الى اتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لعدم حصول أي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل أزماته ومعالجة الملفات الضرورية».



وأوضحت أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب منها نقل تهانيه لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتمنياته الازدهار للبنان وشعبه، والتشديد على الصداقة التي تربط البلدين والشعبين، مشيرة الى أن الرئيس الفرنسي يسعى لدى كل الدول الصديقة لمساعدة لبنان. ولفتت الى انه بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتها الى لبنان تدور في أجواء اكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة «توتال» عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وان الأمور ستسير على الطريق الصحيح.



وفيما أكدت الوزيرة كولونا تمسك بلادها بصداقتها مع لبنان، خصوصا في الأوقات الصعبة، تمنت ان يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي.



وأشادت الوزيرة كولونا بمواقف الرئيس عون خلال مسيرته الطويلة، معتبرة أن اجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمنزلة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة. وشددت على دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة.



وأبلغ عون وزيرة الخارجية الفرنسية أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي اعدها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستسهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار.



وشكر عون فرنسا على دورها في تحقيق هذا الترسيم، معولا على دور مهم يمكن ان تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ، محملا الوزيرة كولونا تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «الصديق الشخصي لي وللبنان، الذي وقف دائما الى جانبنا ودعم قضايانا».



وأشار الرئيس عون الى انه يسعى منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتد إيجابا على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي، لافتا الى إنجاز بعض الأمور ومنها التدقيق المحاسبي المالي، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر أساسية للتوصل الى اتفاق معه، ومنها إقرار الموازنة، ورفع السرية المصرفية، على أمل أن يصار الى إقرار إعادة هيكلة المصارف وقانون «الكابيتال كونترول» في وقت قريب.



وأكد عون على العمل من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلا عن سعيه الى تشكيل حكومة جديدة، لاسيما وان الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وانه من المهم جدا التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولى مهامه، ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد.



وطلب عون من الوزيرة كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضا بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت أخيرا إصابات «الكوليرا» في عدد من مخيمات إيوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين.



وشدد على أهمية عودتهم الى بلادهم، خصوصا وان العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية، مجددا رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان، معتبرا ان اللبنانيين جميعا يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء.



وقد طلب رئيس الحكومة من الوزيرة الفرنسية مؤازرة بلادها لبنان في حل أزمة النازحين السوريين على أرضه وإعادتهم إلى بلادهم. كما جرى البحث في العلاقات بين البلدين.



وجدد ميقاتي «شكر فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له على الصعد كافة، وعلى العلاقة الخاصة بين فرنسا والشعب اللبناني».