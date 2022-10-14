بيروت - أحمد منصور



كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول عن رغبة دولة قطر في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9.



وقال: «لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نيات دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان عبر التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي «توتال» و«أيني» في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز في التنقيب وإنتاج الطاقة».



وقال: «لقد أرسلوا إلى الوزارة المديرين العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، وهي مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة وإنتاج الطاقة في شكل عام. ونحن نشكر دولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني. لقد عهدنا دائما وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني».



وأضاف: أما الموضوع الثاني فهو ضرورة دعم هيئة إدارة البترول بالكادر البشري لمواكبة هذه المرحلة وإدارتها، وخصوصا العلاقة مع الشركاء، أي العلاقة التحالفية وإدارة العقد الذي يسمح بإدارة أعمال الاستخراج والاستكشاف التي ستبدأ قريبا إن شاء الله، ووضع الجدول الزمني المحدد للإنجازات المتوقعة بالنسبة إلى الأمور اللوجستية وأمور الحفر والمنصة التي ستنشأ لإنتاج الغاز والنفط. ومن الضروري أن يكون لدى الهيئة الموارد اللازمة والكادر البشري المناسب لإدارة هذه المرحلة، وكان الرئيس متجاوبا في هذا الشأن.