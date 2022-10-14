يحيى حميدان



فقد كاظمة نقطتين مهمتين بعد تعادله مع التضامن 2-2 على ستاد ثامر مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



وبات ل "البرتقالي" 13 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق الأهداف عن الكويت، فيما أصبح ل "العنيد" 6 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير.

بدأ كاظمة المباراة بقوة وسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل في الربع ساعة الأول وتمكن من خطف هدف السبق برأس حمد حربي بعد تمريرة عرضية مميزة من النيجيري مايكل أومو (12).



بعدها تراجع مردود لاعبي "البرتقالي" وأتاحوا الفرصة للتضامن في تشكيل الخطورة بمحاولتين، الأولى من الهولندي روليني نوناتو (18)، والثانية من محمد الربيع (27)، وتصدى حارس كاظمة حسين كنكوني لكلتا المحاولتين بتألق لافت.



وكانت المحاولة "الثالثة ثابتة" من "العنيد"، ليعادل النتيجة من النيجيري توني أدجو بعد أن راوغ الحارس كنكوني ووضع الكرة في المرمى الخالي وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، عاد التقدم سريعاً لكاظمة من المدافع الجزائري عماد الدين عزي اثر متابعة لابعاد خاطئ للكرة من مدافع التضامن فهد صباح (54).



بعد ذلك، طغى الحماس على أداء الفريقين وكثرت المخالفات وهدد لاعب التضامن محمد الربيع من احداها مرمى كاظمة، ولكن كان الحارس كنكوني متيقظاً وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية (75).



وتمكن "العنيد" من التعديل مرة أخرى من ركلة جزاء احتسبها الحكم عبدالله عرب لعرقلة لاعب كاظمة، أحمد عرسان لمهاجم التضامن ادجو، لينفذها ذات اللاعب بنجاح (90) وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.