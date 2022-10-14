أعلنت ثلاثة أحزاب سويدية يمينية أنها ستشكل حكومة أقلية بدعم غير مسبوق من حزب «ديموقراطيو السويد» اليميني المتطرف، بينما كشفت عن خطط لإنشاء مفاعلات نووية جديدة ومكافحة الجريمة والهجرة.



وستتشكل الحكومة المقبلة من الحزب «المعتدل» و«المسيحيين الديموقراطيين» و«الليبراليين». وبينما بقي «ديموقراطيو السويد» خارج الائتلاف، إلا أنهم سيقدمون دعما مهما له في البرلمان.



واستعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق تقع في 62 صفحة بشأن تعاونها، محددة الإجراءات التي ستتخذها للتعامل مع ما تعتبرها أكبر التحديات التي تواجه السويد وهي: ارتفاع معدلات الجريمة والهجرة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والمناخ.



وقال زعيم الحزب «المعتدل» أولف كريسترسون للصحافيين «يأتي كل ذلك في فترة لعلها الأكثر خطورة بالنسبة للسويد منذ الحرب العالمية الثانية»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي دفعت السويد للتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعيين كريسترسون رئيسا جديدا للوزراء الاثنين المقبل، بينما يفترض أن تتولى الحكومة المقبلة السلطة اعتبارا من الثلاثاء، بعد أكثر من شهر بقليل على فوز اليمين بفارق ضئيل في الانتخابات التي أطاحت بالحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد ثماني سنوات في السلطة.



وبرز حزب «ديموقراطيو السويد» القومي والمناهض للهجرة والذي كان منبوذا في الماضي في الساحة السياسية السويدية، كأكبر منتصر في انتخابات 11 سبتمبر الفائت.



وتنص خارطة الطريق المطروحة على القيام بعمليات تفتيش للأشخاص في بعض المناطق حيث تنتشر عمليات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات وفرض عقوبات مشددة على تكرار ارتكاب الجرائم ومضاعفة العقوبات على جرائم معينة.



كما تنص على خفض كبير في المساعدات السخية التي تقدم للاجئين في السويد التي تعد 10.5 ملايين نسمة واستقبلت حوالى نصف مليون طالب لجوء على مدى العقد الماضي.



وذكرت الحكومة المقبلة بأنها تهدف لخفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنويا على مدى فترة ولايتها التي تستمر أربع سنوات، فضلا عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.



ستدرس أيضا إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة ريثما يتم النظر في طلباتهم وفرض حظر وطني على التسول.



وفي إجراء آخر يحمل بصمات اليمين المتطرف، اتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية «طرد الأجانب ردا على سوء السلوك».



وجاء في الوثيقة أن «أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرفاته».