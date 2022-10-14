قتل عنصر من الحرس الثوري وآخر من قوات التعبئة «الباسيج» المرتبطة به بإطلاق نار الجمعة أثناء ملاحقتهما شخصين يقومان بتدوين شعارات في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، وفق الإعلام الرسمي.



وأفادت وكالة الانباء الرسمية «إيرنا» أن العنصرين قتلا أثناء قيامهما بمهمة في محافظة فارس بجنوب إيران.



وبذلك، يرتفع الى 20 على الأقل، عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر الماضي، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية.



و نقلت وكالة «إيرنا» عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات «تلقنوا تدريبا في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد».



وقلل من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من اتمام شهر كامل، وأوضح «في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات» علما بأن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة.



وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة في مدينة تقطنها أغلبية عربية بعد أن دعا النشطاء لاحتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات بعد أربعة أسابيع من وفاة مهسا أميني في الحجز مما أدى إلى اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد.



وحذر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تصريحات جديدة من «انقسامات في صفوف المسلمين» دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق وصفها بأنها «أعمال شغب متفرقة» خطط لها أعداء إيران.



جاء ذلك فيما دعا نشطاء إيرانيون إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد استنكارا لوفاة الشابة مهسا أميني، في وقت دخلت حركة الاحتجاج أسبوعها الخامس رغم حملة أمنية أودت بالعشرات.



ووجه النشطاء دعوة على الانترنت للتظاهر بأعداد كبيرة السبت تحت شعار «بداية النهاية». ودعوا الناس في كافة أنحاء إيران للتجمع في أماكن لا تتواجد فيها قوات الأمن وأن يهتفوا «الموت للديكتاتور».



وقال النشطاء «يجب أن نكون حاضرين في الساحات، لان أفضل اتصال «في بي إن» VPN هذه الأيام هو الشارع» في إشارة إلى شبكات افتراضية خاصة تستخدم للالتفاف على قيود الانترنت.