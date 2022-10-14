هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأشخاص أو الدول أو الشركات التي تزود روسيا بالذخيرة أو تدعم قطاع الصناعة العسكرية لديها مع سعى واشنطن لزيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو، في اجتماع لمسؤولين من 32 دولة والولايات المتحدة لمناقشة العقوبات على روسيا، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يتهربون من عقوبات واشنطن خارج الولايات المتحدة.



وشارك في الاجتماع مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي ومن كندا وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى.



ووفقا لنسخة من عرض سيقدمه مورجان موير، نائب مدير المخابرات الوطنية، واطلعت عليها رويترز، ستحذر الولايات المتحدة في الاجتماع أيضا من أن روسيا «تستهلك ذخائر بمعدل غير مستدام» وتتجه إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على إمدادات ومعدات من بينها طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر مدفعية.



وجاء في العرض أن إجراءات الحد من التصدير التي فرضتها واشنطن وتحالف يضم أكثر من 30 دولة كان لها تأثير إذ تعتمد صناعة الدفاع على الإلكترونيات الدقيقة المستوردة وقطع غيار أخرى. وأفاد العرض أن النقص الحاد في العزقات (الصواميل) المستخدمة في تثبيت البراغي يقوض إنتاج الدبابات والطائرات والغواصات والأنظمة العسكرية الأخرى.



ومن المقرر أن يحذر موير أيضا من أن أجهزة المخابرات الروسية مكلفة بجلب التكنولوجيا الغربية بشكل غير مشروع وكذلك أجزاء منع تصديرها إلى روسيا بموجب جراءات أميركية.



من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا داعي لشن هجمات ضخمة جديدة على أوكرانيا وإن روسيا لا تتطلع إلى تدمير جارتها.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي في نهاية قمة في قازاخستان إن استدعاءه لقوات الاحتياط الروسية سينتهي في غضون أسبوعين وإنه لا خطط لديه لأي تعبئة أخرى.



كما كرر موقف الكرملين من أن روسيا مستعدة لعقد محادثات، على الرغم من أنه قال إنها ستتطلب وساطة دولية إذا كانت أوكرانيا عازمة على المشاركة.



وتلمح تعليقات بوتين إلى تخفيف طفيف في لهجته مع قرب الحرب على إنهاء شهرها الثامن وتقدم القوات الأوكرانية أمام تقهقر الجيش الروسي على مدى الأسابيع الماضية. وفتحت بورصة وول ستريت على ارتفاع، إذ فسر المتعاملون تعليقات بوتين باعتبارها مؤشر على انخفاض حدة التوترات السياسية.



ولكن بوتين، الذي قال إنه سيكون مستعدا لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن «وحدة الأراضي» الروسية، حذر أيضا من «كارثة عالمية» إن اشتبكت قوات حلف شمال الأطلسي اشتباكا مباشرا مع روسيا.



وكان بوتين يتحدث بعد أسبوع من شن روسيا أعنف هجماتها الصاروخية على كييڤ وغيرها من المدن الأوكرانية منذ بداية غزوها يوم 24 فبراير، وهي هجمات قال عنها بوتين إنها تأتي انتقاما من هجوم دمر أحد الجسور الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل أحادي الطرف.



وقال بوتين «لا نضع نصب أعيننا تدمير أوكرانيا».



وأضاف أنه «لا داعي لشن هجمات ضخمة» الآن لأن أغلب المواقع المستهدفة قصفت بالفعل.