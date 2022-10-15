اطلقت بلانتيوم ريكوردز اغنية جديدة للمطرب هيثم راقي في تعاونه الثاني معها بعنوان(ويلي) التي كتب كلماتها مروان لهري، ولحنها المؤلف والموزّع الموسيقي DJ Outlaw، أما الماستيرينغ ماتّي هاريس.

يذكر أنّ هيثم رافي كان من أبرز المشاركين في بوليفارد المواهب ووصل إلى النهائيات بفضل عزمه ومثابرته ما فتح له باب التعاون الأول بينه وبين شركة بلاتينوم ريكوردز للإنتاج الفني، وأثمر هذا التعاون عن أغنية خليجية بعنوان (أشهد لها) التي حققت نسبة مشاهدة عالية، ونجحت جدًا في دول الخليج وقد تم تصويرها في المملكة العربية السعودية.

وكان أعلن هيثم رافي أنّ هدفه المقبل الوصول إلى العالمية من خلال المشاركة في برامج اكتشاف المواهب في أوروبا وأميركا.