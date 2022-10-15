الجارالله : تعزيز أواصر التعاون الصحي بين الجانبين لنشر الوعي الطبي الفقهي

عبدالكريم العبدالله

وقعت المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية برئاسة د.محمد الجارالله، اتفاقيات تفاهم مع مجمع البحوث والدراسات الاسلامية وكليات الطب في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية للاستفادة من خبراتهم في مجال الطب الاسلامي.

وقال رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله في تصريح صحافي، إن الهدف من الاتفاقيات هو تعزيز أواصر التعاون الصحي بين المنظمة ومجمع البحوث والدراسات الاسلامية وكليات الطب في جامعة الازهر، وتحقيق أهداف نشر الوعي الطبي الفقهي، واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل الطبية المستحدثة، وإحياء تراث العلماء المسلمين في الطب.

وذكر د.الجارالله أن وفد المنظمة قام بالاجتماع ثم الاجتماع مع فضيلة الشيخ د.نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث والدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف ومع فضيلة الشيخ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، ود. حسين ابوالغيط عميد كلية الطب بنين ، د. هناء العبيسى عميدة كلية الطب بنات.

وبين د.الجارالله بأن اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها شملت إجراء الدراسات والبحـوث فـي مجـال الفقـه الطبـي، وجمـع العلمـاء فـي المجالات المختلفة لدراسة المستجدات الطبية والوصول إلى رأي إسلامي موحد في هذه المجالات، فضلا عن إجراء الدراسات والبحوث لتعزيز الصحة من منظور اسلامى ،مثل محاربة التدخين والمخدرات و السمنة ، وتعزيز السلوك الايجابى مثل الرياضة وسلامة الصحة النفسية ومحاربة الضغوط النفسية لتصبح جزءاً من السلوك اليومي للفرد .

واضاف : كما شملت الاتفاقيات تبادل الطرفان الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات لكل منهمـا فـي الأنشطة والدراسات المتعلقة بالمجالات المشتركة، حيث تم دعوة المختصين في الجامعة المشاركة في مؤتمر المنظمة الدولي الثالث شعار " الأمراض التى تنتقل عن طريق الجنس..أوبئة متجددة ومكافحتها من منظور إسلامي".

وتابع د.الجارالله : كما تضم الاتفاقيات تبادل المطبوعات العلمية والإنتاج الثقافي لكل من الجهتين، و المساهمة فى ترجمة مطبوعات المنظمة الطبية المتعددة إلى الإنجليزية والفرنسية.

ونوه د.الجارالله انه على هامش الزيارة تم القيام بجولة في كلية طب الأزهر، والاطلاع على مراكز التعليم "الالكتروني" ومتاحف "التشريح"، كما تم لقاء العديد من المبعوثين من جميع انحاء العالمى الإسلامى بالكلية ، علاوة على الاطلاع على التقدم العلمى الملحوظ في هذه الكلية والتي حازت على مركز متقدم في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، والجهود الكبيرة التي يبذلها الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية لتطويرها والوصول لهذا المستوى المتقدم اقليميا وعالميا ، حيث تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات والمؤتمرات .