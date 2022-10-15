1090 للنائب من الدرجة الأولى و900 للنائب من الدرجة الثانية و750 للمحامي أ

صدر قرار بتعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية في البلدية، على أن تكون العلاوة القانونية 2250 ديناراً لمدير الإدارة و1500 للوكيل، و1240 ديناراً للمستشار و1200 للمستشار المساعد.



وجاء في القرار:



مادة 1



يُعدل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق لهذا القرار.



مادة 2



تُعدل فئات العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2011 المشار إليه لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.



مادة 3



يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية.