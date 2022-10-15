صدر قرار بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم، وجاء في القرار:



مادة 1



تُضاف وظائف «مندوب إعلان أحكام»، «مندوب إطلاع أحكام»، «معقب معاملات» بالإدارة القانونية ببلدية الكويت للوظائف الواردة في الجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم.

مادة 2



يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية.