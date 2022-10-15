الأحوط إعلان الحكومة غداً تلافياً لتوجيه مزيد من الانتقادات لعدم حضورها الجلسة التي يدعو إلى عقدها 16 نائباً

عبد العزيز الماجد وزيراً لـ " العدل "



مريم بندق

قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إنه من الأحوط إعلان الحكومة غدا تلافيا لعدم تلقيها مزيدا من الانتقادات عن عدم حضورها الجلسة التي يدعو إلى عقدها غدا نحو 16 نائبا.



هذا، وتنشر «الأنباء» أسماء 11 من الوزراء المؤكد انضمامهم إلى الحكومة الجديدة بمن فيهم رئيس الوزراء والأسماء المتوقع دخولها والمحللون من النواب والتي جاءت حسب التالي:



•سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء

•الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية

•الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

* الشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية

* د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

* عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

* عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

•هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعة ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة

* مازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

* د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

* د.أحمد العوضي وزيرا للصحة





الأسماء المتداولة





•النائبان د.بدر الملا لوزارة النفط، وعمار العجمي لوزارة شؤون مجلس الأمة والإسكان، وقد وردت معلومات بأن الملا قد يعتذر.

* عبدالعزيز الماجد لوزارة العدل، وخليفة ثامر الحميدة للأشغال والكهرباء.