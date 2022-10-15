مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء سيلتئم في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة ظهر غد الأحد أو بعد غد الإثنين صباحاً.

وسيكون الخطاب الذي يلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مدرجا على جدول الأعمال، وفي سابقة تحدث لأول مرة لن تنسق الحكومة لعملية التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائبه واللجان البرلمانية حيث تم التعهد بذلك مما يؤكد تغيير النهج الحكومي والحرص الشديد على تقديم وتنفيذ كل ما يمكن من اجراءات حسب نص المادة 50 من الدستور لتفعيل الشراكة الحقيقية بين السلطتين.

وتأكيدا لمصداقية الحكومة ورغبتها في امتداد التعاون مع المجلس مدة الأربع سنوات ستخرج من قاعة عبدالله السالم مع بقاء وزير شؤون مجلس الأمة فقط حفاظاً على دستورية الجلسة.