قتل أربعون عاملا على الأقل وجرح 28 آخرون في انفجار منجم للفحم في أماسرا بشمال غرب تركيا حسب السلطات التي أعلنت قرب انتهاء عمليات الإنقاذ.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي توجه مع عدد من أعضاء الحكومة إلى الموقع «أحصينا 40 شهيدا في المجموع».

وأضاف «تم إنقاذ 58 عاملا، بعضهم قاموا بذلك بأنفسهم وآخرون بفضل فرق الإغاثة»، موضحا أن 28 جرحوا في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة.



من جانبه، أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز الذي بدا عليه الاستياء «نقترب من نهاية عمليات الإنقاذ»، موضحا أن هذه الجهود «مستمرة من أجل شخص واحد لايزال مصيره مجهولا». وأضاف وهو يبكي «ما يحزننا بشكل خاص هو أننا كنا هناك قبل ثلاثة أسابيع فقط».



وتابع أنه «تمت السيطرة على النيران إلى حد كبير داخل المنجم» الذي ينبعث دخان رمادي كثيف من مدخله.



وعرضت قناة «إن تي ڤي» التركية الخاصة أحد عمال المناجم الذين تم إنقاذهم وقد بدا عليه الإنهاك ويرفض نقله إلى سيارة إسعاف. وقال «أنا بخير، أريد أن أبقى هنا لمساعدة رفاقي».



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب في تغريدة على تويتر «ستحقق هيئاتنا القضائية بكل أبعادها في هذا الحادث المروع الذي ضربنا. ولن يمر أي إهمال بلا عواقب».



ووعد أردوغان أيضا بأن تتحمل الدولة المسؤولية و«تحمي عائلات» الضحايا الذين تم تشييع عدد منهم في القرى المجاورة.