علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن أزمة تذاكر سفر الوافدين المخالفين الصادر بحقهم أحكام وقرارات بالإبعاد عن البلاد باتت في طريقها إلى الحل، إذ وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوزارة الداخلية على طرح مناقصة تذاكر سفر المبعدين عن البلاد.



وتفصيليا، وافق «المناقصات» على طلب «الداخلية» بطرح المناقصة رقم (4/2021/2022) الخاصة بإصدار تذاكر سفر منتظري الإبعاد للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية (إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت).



يأتي ذلك بعدما انتهى العقد القديم بين الوزارة وإحدى الشركات التي كانت مخولة بإصدار تلك التذاكر، وهو الأمر الذي شكل تحديا أمام وزارة الداخلية في القدرة على إبعاد الوافدين المخالفين.