ناصر خريبط وعبد العزيز المعجل وحمد العدواني من ضمن المرشحين.. ود. رنا الفارس قد تتولي "الشؤون"



مريم بندق

تنشر «الأنباء» أسماء الـ 15 وزيرا في الحكومة الجديدة التي أوشكت على الاكتمال، ويتردد أن الوزيرة د.رنا الفارس قد تحمل مسمى نائب رئيس الوزراء، وبذلك فهي أول امرأة كويتية تحمل هذا المسمى، وستكون أسماء الحكومة كالتالي:

1-سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء

2-الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية

3-الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

4-الشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية

5-د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6-عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

7-عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

8-هدى الشايجي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعة ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة

9-مازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

10-د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

11-د.أحمد العوضي وزيرا للصحة

12-عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل

13-خليفة ثامر الحميدة وزير الأشغال والكهرباء

14-د.بدر الملا وزيرا للنفط

15-عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان

16 - يتبقى وزير شؤون مجلس الوزراء

ومن الأسماء المرشحة والتعديلات المطروحة :

ناصر خريبط.

عبدالعزيز المعجل ل " البلدية".

‏رنا الفارس نائب رئيس الوزراء ووزيرة للشؤون ووزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء.

‏وزارة التربية ووزارة التعليم العالي د. حمد العدواني.

وبراك الشيتان لشؤون مجلس الوزراء