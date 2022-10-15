تعود عروض الألعاب النارية لمناسبة رأس السنة في لندن بعد إلغائها لعامين على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة البريطانية

وستُطلق المفرقعات من ضفاف نهر تيمز قرب عجلة لندن الكبيرة (لندن آي). وستُطرح حوالى مئة وثلاثة آلاف تذكرة للبيع اعتباراً من يوم الجمعة المقبل بسعر 15 جنيهاً استرلينياً (حوالى 17 دولاراً).

وقال رئيس البلدية العمالي صادق خان في بيان "أنا سعيد بعودة عرض الألعاب النارية، ولأن سكان لندن وزائري عاصمتنا سيتمكنون مجدداً من التجمع على ضفاف نهر تيمز لاستقبال العام الجديد".

وكان عرض المفرقعات التقليدية استُبدل خلال العامين الماضيين بأحداث في مواقع عدة نُقلت عبر الإنترنت.