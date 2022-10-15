أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن تنظيم القمة العربية الأولى لريادة الأعمال في العاصمة الأردنية عمان وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الإسكوا - في بيان لها أن القمة هي الأولى من نوعها في المنطقة وتنعقد تحت شعار "فرص عابرة للحدود"، موضحة أنها ستشكل منبرا إقليميا لرفع مستوى الحوار القائم حول الشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد وضع السياسات.

وأشارت إلى أن القمة ستشمل 20 جلسة رئيسية و10 فعاليات جانبية، حيث يتحدث فيها رئيس مجلس وزراء الأردن بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن يوسف الشمالي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي.

ومن المقرر أن يشارك في القمة ما يناهز عن 600 مشروع صغير ومتوسط الحجم وعدد من الوزراء والمسئولين الرفيعي المستوى من المنطقة، إضافة إلى مستثمرين وخبراء اقتصاديين وإعلاميين وممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين.

وتسعى القمّة العربية الأولى لريادة الأعمال إلى رصد التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وطرح سبل للتعامل مع تداعياتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف إلى توفير فرص جديدة لهذه الشركات للتوسع عبر وضعها في مكانة للتقدم والنمو والتمكن من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.