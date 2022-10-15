أعلن المدعي العام التابع للاتحاد الأوروبي أن عملية استحواذ الاتحاد الأوروبي على لقاحات فيروس كورونا بمليارات الدولارات قيد التحقيق.

وقال مكتب المدعي العام الأوروبي في بيان "هذا التأكيد الاستثنائي يأتي بعد الاهتمام الكبير للغاية من جانب الرأي العام".

وأضاف "لن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل للرأي العام في هذه المرحلة".

عقدت المفوضية الأوروبية مفاوضات وأبرمت عقودا لمئات الملايين من جرعات اللقاح مع شركات الأدوية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لم يتم الإعلان عن أي جانب من هذه العملية يخضع لتحقيق مكتب الادعاء العام الأوروبي. لكن الانتقادات السابقة ركزت على تأخيرات التسليم ونشرت تفاصيل العقد على الإنترنت جزئيا.