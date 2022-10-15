ذكر مكتب الاحصاء في كوريا الجنوبية، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع الشهر الماضي.

وارتفعت البطالة بنسبة معدلة حسب التغيرات الموسمية تبلغ 8ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل 5ر2% في آب/أغسطس. وبلغت نسبة البطالة في أيلول/سبتمبر العام الماضي 1ر3%.

وعلى أساس غير معدل، ارتفعت البطالة إلى 4ر2% في أيلول/سبتمبر، مقابل 1ر2% في الشهر السابق عليه.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية إلى 704 آلاف شخص في أيلول/سبتمبر مقابل 615 الف شخص في الشهر السابق عليه. ومقارنة بالعام الماضي، انخفض عدد العاطلين في أيلول/سبتمبر بواقع 52 الف شخص.

وزاد عدد شاغلي الوظائف بواقع 707 الف شخص في أيلول/سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 389ر28 مليون شخص.