أعلن مسؤول عسكري أوكراني أن هناك حوالي 40 ألف امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا.

وقال الليفتنانت جنرال سيرهي ناييف من القيادة العليا للقوات المسلحة في تصريحات للتلفزيون الأوكراني إن أكثر من خمسة آلاف امرأة على خط المواجهة في العمليات القتالية.

وأضاف قائلا: هناك 8000 ضابطة بالجيش الأوكراني، مبينا أن جميع المناصب العسكرية مفتوحة للنساء، فهناك قناصة ، وقادة مركبات وقادة وحدات مدفعية ، وقادة وحدات طائرات بدون طيار من النساء.

ووفقا لأرقام سابقة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تشكل النساء 22 بالمئة من القوات المسلحة الأوكرانية.

ويقول البيان الرئاسي السابق إنه عند بداية الغزو الروسي في شباط/ فبراير بلغ عدد الجيش الأوكراني حوالي 200 ألف جندي.

وللمقارنة: يبلغ تعداد الجيش الألماني "بوندسفير" حاليا 184 ألفا، من بينهم 23500 مجندة، وتبلغ نسبة النساء في الجيش الألماني ما يقارب 13 % من العدد الكلي لأفراد الجيش.