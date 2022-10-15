ينطلق السبت في مقر بلدية العاصمة الفرنسية باريس معرض بعنوان "العاصمة: 60 عاماً من الفن الحضري"، يضم أعمالاً لأسماء كبيرة في مجال فنون الشارع، بينهم البريطاني بانكسي والأميركية سوون والفرنسية ميس تيك.

وقالت الفنانة المعروفة باسم "مدام"، واسمها الحقيقي أوريلي لوديفين، لوكالة فرانس برس إن "باريس جزء من هوية فنون الشارع"، و"يمكن ملاحظة الترابط الكامل بينهما من خلال معاينة الجداريات في بعض الأحياء وعلى الطريق الدائري" حول المدينة.

هذه الفنانة الباريسية البالغة 40 عاماً واحدة من سبعين فناناً تُعرض أعمالهم حتى 11 شباط/فبراير 2023، احتفالاً بالذكرى السنوية الستين لانطلاق الحركة الفنية المعاصرة هذه وبتأثير باريس على تطوره.

ويمكن خلال المعرض أيضاً الاطلاع أكثر على أعمال الرائدة الباريسية في هذا الفن، "ميس تيك"، واسمها الحقيقي راضية نوفا، المعروفة برسمها أشكال نساء سمراوات مثيرات على جدران العاصمة، والتي توفيت في أيار/مايو الفائت عن 66 عاماً.

وشددت ماغدا دانيز، وهي صاحبة دور للمعارض الفنية في باريس وشنغهاي ولندن وإحدى مفوضي المعرض الأربعة، إن فن الشارع "أكثر من مجرد حركة"، بل إنه "ثقافة" و"رياضة جماعية وفن يترابط فيه الناس بشدة ويتردد صدى الأشياء".