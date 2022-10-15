فتحت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تحقيقا في سقوط كونور بين في فخ تعاطي المنشطات وهو الأمر الذي ترتب عليه تأجيل النزال أمام كريس يوبانك جونيور ‏الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النزال الذي كان سيجمع بين الملاكمين البالغين 157 رطلا تم إلغائه بعدما تم الكشف عن أن الفحص الذي خضع له بين الشهر الماضي جاء إيجابيا لكميات ضئيلة لعقار كلوميفين، وذكر المجلس البريطاني للملاكمة أن الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تنظر في سقوط بين في فخ تعاطي المنشطات.

وذكر بيان :"عقب قرار المجلس البريطاني للملاكمة الصادر يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بحظر النزال بين كريس يوبانك جونيور وكونور بين التي كان من المقرر إقامتها يوم 8 من ذات الشهر، فإن المجلس يعلم أن الصحف نشرت على نطاق واسع أن العينة الأولى التي قدمها السيد بين لجمعية مكافحة المنشطات التطوعية جاءت إيجابية لمادة محظورة".

وأضاف :"فتحت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تحقيقا فيما يتعلق بالسيد بين وأن المجلس في تواصل مع الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بالتحقيق. سيصدر المجلس تفاصيل إضافية فيما يتعلق بهذه الأزمة، عندما يكون الوقت ملائم".