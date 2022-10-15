اضطر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى تمديد إقامته في واشنطن بسبب مشكلة في طائرة حكومية.

وكان من المقرر أن يغادر ليندنر يوم الجمعة إلى أنه اضطر إلى التحول إلى طائرة تجارية في وقت لاحق مساء الجمعة.

وكان ليندنر يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها طائرة حكومية تعاني من مشكلة في تغيير خطط مسؤولين ألمان بارزين. وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد اضطر إلى تأجيل عودته من إثيوبيا لبعض الوقت بعد ظهور مشكلة في طائرته في عام .2019

وقبل ذلك، غابت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل عن صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين عام .2018 وفي نفس العام اضطر اولاف شولتس وزير المالية آنذاك إلى استقلال رحلة تجارية للعودة من اجتماع لصندوق النقد الدولي في بالي بإندونبسيا، وكان ذلك أيضا بسبب مشكلة في الطائرة الحكومية.