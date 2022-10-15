يدخل قرار الهيئة العامة للرياضة 25 لسنة 2022 والخاص باعتماد لائحة الاحتراف الرياضي حيز التنفيذ غدا الاحد مع صدوره بالجريدة الرسمية.

وقد صدر مرسوم بالقرار الذي أشار الى منح لاعب كرة القدم المتفرغ طوال الموسم الرياضي لمزاولة اللعبة مبلغ 800 دينار، وسيتم تحديد عدد اللاعبين المستحقين للمكأفأة الشهرية بواقع:



1- 20 لاعبا للأندية الحاصلة على الخمسة مراكز الاولى في الدوري العام في الموسم السابق.

2- 15 لاعبا للأندية الحاصلة على المراكز من السادس حتى العاشر في الدوري العام في الموسم السابق.

3- 10 لاعبين لباقي الأندية في الدوري العام في الموسم السابق.

وعن الألعاب الأخرى الفردية والجماعية فقد حددت اللائحة ايضا مكافأة شهرية ، على أن يتم وضع اللاعبين ضمن فئتين، الأولى A وسيحصل فيها اللاعب على مبلغ 500 دينار كمكافأة شهرية، أما الفئة الثانية B فسيحصل اللاعب على مكافأة 300 دينار.

وقد اشترطت اللائحة للحصول على المكافأة المقررة أن يلتزم اللاعب المحترف أخلاقياً باحترام طاقم التحكيم وحسن سلوكه في المباريات، والتزامه بمواعيد التدريب والأنظمة والقوانين للعبة، وفي حال إصابة اللاعب يستحق المكافأة كاملة، مبينة أن المكأفاة تمنح لمدة 9 شهور في السنة وهي مدة الموسم الرياضي.

واعتمدت اللائحة الأعداد النهائية للاعبين المشمولين بالاحتراف، حيث سيحصل على الاحتراف 26 لاعبا لكل فريق بكرة القدم، و12 لاعبا في كرة السلة، و14لاعبا في كرة الطائرة، ومثلهم في كرة اليد، وكرة الصالات (رجال ونساء)، فيما تخضع الألعاب الفردية لشروط المشاركة في بطولات الاتحاد، وتحقيق أحد المراكز الـ 8 الأولى في البطولات المحلية.

وأشار القرار الى دعم الهيئة عقود اللاعبين المحترفين في عدد من الألعاب. وبينت الهيئة ان الدعم المالي المقدم لعقود اللاعبين المحترفين يهدف الى الانتقال من الهواية الى الاحتراف والارتقاء بمستوى الألعاب فنيا وإداريا وضمان المزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والالتزام الرياضي من اجل رفعة مستوى اللاعب الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة وتحفيز الرياضي لتطوير مستواه البدني والفني. وأوضح القرار عددا من الشروط الواجب توافرها في اللاعب كي ينطبق عليه وصف المحترف في الألعاب الجماعية والفردية.

كما أشار إلى الألعاب التي يشملها القرار وأعداد اللاعبين، وأورد القرار نموذجا استرشاديا لعقد الاحتراف بين اللاعب والنادي.

وتضمن القرار عددا من الشروط التي يجب توافرها في اللاعب المحترف ومنها:

- ان يكون قد مارس اللعبة موسمين رياضيين على الأقل، على ان يكون قد شارك فعليا في الموسم الرياضي السابق وأدرج اسمه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد واللجان.

- ألا يزيد عمره عند تسجيله لأول مرة في أي لعبة للنادي على 25 عاما ما لم ير المجلس خلاف ذلك.

- ألا يكون قد صدر قرار من اتحاد اللعبة او النادي بمنعه نهائيا من ممارسة اللعبة.

- ان يكون ضمن الفريق الأول أو السن العام او العمومي.