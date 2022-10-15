مبارك التنيب



كشفت الاحصائية الخاصة بقطاع الامن العام خلال اسبوع وتحديدا في الفترة من 8 حتى 14 الشهر الجاري عن ضبط 15 مطلوبا جنائيا و40 متغيبا و167 مخالفا لقانون الإقامة «انتهاء اقامة» الى جانب تحرير 62 قضية ومخالفة بيئية، كما اسفرت الحملات الامنية التي بلغت في الفترة نفسها 750 حملة عن إحالة 86 ملف قضية مخدرات وخمور الى مكافحة المخدرات منها 81 قضية مرتبطة بحيازة مخدرات والبقية حيازة خمور للتعاطي والاتجار، كما حرر منتسبو القطاع 3099 مخالفة و26 مخالفة التوقف في مواقف خاصة بالمعاقين.



كما تعامل الأمن العام خلال الفترة سالفة الذكر مع 956 حادثا مروريا. على صعيد آخر، ألقى رجال الأمن العام القبض على 3 وافدين تم توقيفهم وعثر معهم على كمية من السجائر المعدة للبيع.