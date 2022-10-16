ما أبرز فوائد اليقطين؟



كشف خبراء التغذية الأميركيون خصائص مفيدة غير متوقعة لليقطين. وتشير د.كريستي غانون، خبيرة التغذية الأميركية، إلى أن إدراج اليقطين في النظام الغذائي يساعد على خفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ويساعد أيضا على تقوية الأنسجة العضلية والعظام والأغشية المخاطية.



وتقول: «اليقطين يفيد في إنقاص الوزن، لأنه يتكون أساسا من الماء، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، بيد أنه مع ذلك يحتوي على مواد مغذية كثيرة».

ويضيف، يساعد فيتامين С الموجود في اليقطين خلايا المناعة على التخلص من البكتيريا الضارة. أما البوتاسيوم فينظم توازن السوائل والمعادن في خلايا الجسم، ويحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.



ويشير خبير التغذية ميشيل راوخ إلى أن اليقطين غني بالألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة، كما تحتوي على الماغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.

المصدر: «نوفوستي»

