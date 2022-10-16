يريد ريال مدريد ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو التقليدية على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم اليوم.

ويسعى الفريق الملكي المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في اقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3 الاربعاء ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.



ويدخل الفريقان المواجهة بينهما وهما لم يخسرا أي مباراة في الدوري المحلي ويملكان 22 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق الاهداف.



كما يريد ريال مدريد الثأر لخسارته على الملعب ذاته الموسم الماضي برباعية نظيفة من دون ان تمنعه من احراز اللقب في نهاية الموسم.

يتعين على برشلونة مواجهة مدريد بالعقلية الصحيحة من خلال تحويل إحباط لاعبيه إلى غضب إيجابي وتصميم فولاذي، لكن إذا تحول ذلك إلى يأس فهو معرض لخطر الانهيار كما حصل في مواجهة إنتر.



في المقابل، لعب ريال مدريد بشكل سيئ في پولندا أمام شاختار دانيتسك الأوكراني الثلاثاء في دوري الأبطال، لكنه رغم ذلك عرف كيف يخرج متعادلا 1-1 عندما سجل له المدافع الألماني انتونيو روديغر هدفا في الوقت القاتل.

وتعافى مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة طفيفة، وسيكون جاهزا لخوض الموقعة المرتقبة، علما انه لم يسجل أي هدف في خمس مباريات تواليا على أمل أن يفك صيامه قبل توجهه الى باريس في اليوم التالي لحضور حفل الكرة الذهبية التي ستكون من نصيبه على الأرجح.

ويعتمد برشلونة كالعادة على هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 9 أهداف، كما أنقذه من الخسارة وبالتالي الخروج عند تسجيله هدف التعادل 3-3 في الرمق الأخير ضد إنتر.



وتقام اليوم ايضا 3 مباريات اخرى، حيث يلتقي سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وإسبانيول مع بلد الوليد، وريال بيتيس مع ألميريا.



رايو فايكانو وخيتافي «سلبيان»



وفي افتتاح المرحلة، تعادل رايو فايكانو مع خيتافي سلبيا. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 11 نقطة، في المركز العاشر، فيما توقف رصيد خيتافي عند 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.