قال المهاجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، إن الفرنسي كريم بنزيمة سيكون «أهم» لاعب في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم. وأكد أسطورة «السامبا» السابق، خلال عرض فيلمه الوثائقي (الظاهرة) عن سيرته الذاتية في مدريد: «أستطيع التأكيد أن أهم لاعب في المباراة سيكون بنزيمة، وسيحتفل في اليوم التالي بالكرة الذهبية».



وأضاف: «أعتقد أن ريال مدريد لديه ميزة اللعب على أرضه.. لكن الفريقين يلعبان كرة قدم جيدة للغاية».



بدوره، قال لاعب وسط ريال مدريد السابق، خوسيه ماريا غوتيريز «غوتي»، إنه رغم أن النادي الملكي «سعيد» بتعثر برشلونة، حتى لو لم يتم إقصاؤه من دوري الأبطال حتى الآن، فإن الميرينغي يجب أن يكون «حذرا».



وأردف «أعتقد أنه يجب على كليهما توخي الحذر.. صحيح أن برشلونة يخوض الكلاسيكو وهو مجروح من دوري الأبطال، لكننا نتذكر بالفعل الموسم الماضي.. لقد جاءوا متأخرين بالعديد من النقاط، وفي النهاية فازوا».



وختم غوتي: «يجب أن يركز ريال مدريد بشكل جيد على كيفية الفوز بالمباراة».



من جانبه، قيّم المهاجم الإسباني السابق، دافيد فيا، خلال الحدث أداء برشلونة بعد تعادله مع إنتر ميلان (3-3)، في دوري أبطال أوروبا.



وقال فيا، مهاجم «البلوغرانا» السابق: «لم يكن أسبوعا جميلا بالنسبة لبرشلونة، لكن في النهاية في الكلاسيكو يتغير كل شيء.. كلاعبين نعرف ما يدور.. عندما يسير كل شيء على ما يرام، يشيد بك الجميع، وعندما تسوء الأمور ينتقدونك».