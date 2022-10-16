صديقان منذ نعومة أظفارهما مع نادي بوردو الفرنسي، يتشاركان وكيل أعمال واحد ويلتقيان معا في إجازاتهما، لكن الفرنسيين أوريليان تشواميني وجول كونديه سيضعان مشاعرهما جانبا اليوم، في أول «كلاسيكو» يخوضانه بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.



كلاهما شغوف بموسيقى الهيب هوب والثقافة الأميركية، يرتديان ملابس متشابهة، يمضيان فصل الصيف معا في الولايات المتحدة، ويتقاسمان نفس العطش للفوز الذي قد يصب اليوم في مصلحة أحدهما دون الآخر.

إذ ستشهد المباراة الأكثر مشاهدة في العالم بين الأندية، مباراة بين صديقين، زميلين في منتخب فرنسا الذي يستعد للدفاع عن لقبه في كأس العالم.

يخوض كونديه (23 عاما) وتشواميني (22 عاما) الكلاسيكو الأول في الدوري الإسباني بمشاعر متناقضة.

بعد انتقال صديقه إلى برشلونة الصيف المنصرم، كتب تشواميني مازحا على مواقع التواصل الاجتماعي «الآن بدأت الحرب بيننا»، مقدما التهاني للمدافع الشاب.



تعود بداية العلاقة بين الشابين المهاجرين إلى الدوري الإسباني، إلى العام 2013. تشواميني، المتواجد في مركز تكوين بوردو منذ 2011، شاهد زميلا ضعيفا، لكن موهوبا، ينضم إلى فريقه.



كان كونديه قائدا لمعظم تشكيلات الناشئين والتي شكلت جيلا ذهبيا لبوردو ضم أيضا غايتان بوسان، زيدو يوسف وإرفين تاها.



لم يخسر فريق بوردو لتحت 19 سنة أي مباراة مع الثنائي كونديه- تشواميني، وتأهل إلى دوري «يوث ليغ» (دوري الأبطال للشبان) في الموسم التالي.



ستكون هذه المباراة مميزة لكونديه كونه يعود بعد غياب ثلاثة أسابيع، إثر إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، تعرض لها مع منتخب فرنسا خلال مواجهة النمسا في 22 سبتمبر.

عاد لاعب إشبيلية السابق القادم بخمسين مليون يورو، إلى التمارين الخميس، وقد يجد مكانا أساسيا له في الكلاسيكو ضمن تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز.



قد يتنفس دفاع برشلونة الصعداء، بعد خيبة أخيرة أمام إنتر الإيطالي (3-3) وضعت تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مهب الريح، وارتكب الثنائي جيرارد بيكيه وإريك غارسيا أخطاء مكلفة في الأهداف الثلاثة لفريق مدينة ميلانو.



القميص الخاص لبرشلونة الذي سيحمل شعار مغني الراب درايك بدلا من الراعي سبوتيفاي، سيروق تماما لكونديه، عاشق الراب وملابسها، مبادرة من سبوتيفاي للاحتفاء بالموسيقي الكندي، العاشق للرياضة أيضا، الذي أصبح أول فنان يتجاوز 50 مليار استماع لأغانيه على المنصة الموسيقية. وأسس كونديه ماركة ملابس تضم لاعبي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وتشواميني كسفيرين للعلامة.



في المقابل، فرض تشواميني نفسه بسرعة ضمن تشكيلة ريال مدريد بطل أوروبا.



منذ رحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مان يونايتد الإنجليزي، اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تسريع عملية تأقلم لاعب الوسط الفرنسي، فوجد لاعب موناكو السابق نفسه أساسيا إلى جانب الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.