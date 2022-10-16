لم يشارك حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، في التدريب الجماعي رفقة زملائه أمس قبل أكثر قليلا من 24 ساعة من مباراة الكلاسيكو المقررة أمام برشلونة، ضمن منافسات «الليغا».

وقال مدربه كارلو أنشيلوتي أمس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للكلاسيكو: «كورتوا يتعافى بشكل جيد، لكنه مستبعد من لقاء الأحد».



وسيغيب كورتوا بذلك عن المباراة الخامسة على التوالي، بسبب معاناته من آلام عرق النسا.



ونزل ريال مدريد إلى ملعب التدريب الرئيسي، في مدينة فالديبيباس الرياضية أمس متأخرا 20 دقيقة عن الموعد المحدد ودون كورتوا الذي مازال يشعر ببعض الآلام، لذا فضل أنشيلوتي استبعاده من التدريب الجماعي.



وسيخوض بذلك الأوكراني أندريه لونين، أول مباراة كبيرة له كحارس لعرين الريال، بعد تعويضه غياب كورتوا في المواجهات الأربع الأخيرة، أمام أوساسونا وخيتافي في الليغا، بالإضافة الى مباراتي الذهاب والإياب ضد شاختار في دوري الأبطال.