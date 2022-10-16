طالب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا الجماهير بالحفاظ على ثقتهم في الفريق قبل انطلاق «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد اليوم.



وحث لابورتا جماهير الفريق بالحفاظ على ثقتهم في تشافي ولاعبيه، وقال لقناة «برشلونة» التلفزيونية: «حافظوا على ثقتكم، لدينا فريق تنافسي للغاية، مع لاعبين جيدين للغاية سيجلبون لكم الكثير من الفرح».



وأضاف: «قفوا خلف تشافي، يحتاج إلى دفئكم وثقتكم. هذا ما سنعطيه له ونتمنى أن تفعل الجماهير نفس الأمر».



وأوضح لابورتا أهمية مباراة اليوم في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وأكد: «نحن نتصدر الدوري وهناك مباراة كبيرة في برنابيو تقف في طريقنا».



وأردف: «الكلاسيكو مباراة مهمة، من يفوز سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، بينما الخاسر سيشعر بالحزن. إنها من نوعية المباريات التي ترغب في مشاهدتها. سندخل المباراة ورؤوسنا مرفوعة، لدينا فريق يمكنه فعل أشياء هناك».