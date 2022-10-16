twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المنيّس والصبر الأحد 2022/10/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2290 A+ A- استمع مهند الساير يقدم التهاني(محمد هاشم)حديث بين أحمد السعدون واللواء الركن محمد هاشم الصبرأحمد السعدون يقدم التهانيد.عبدالكريم الكندري يهنئ المعرس ووالده ووالد العروسعبدالعزيز الصقعبي مباركاد.حمد المطر مباركا للمعرس ووالده مساعد المنيس ووالد العروس اللواء الركن محمد الصبرحمد المدلج مهنئاالمعرس فيصل مساعد المنيسمهلهل المضف يباركعبدالله الفارس مباركاد.حمد روح الدين مهنئامحمد الدلال يباركعبدالعزيز الغنام ود.غنام الغنام يهنئانالزميل وليد الجاسم مباركاجواد بوخمسين مباركاسفير دولة قطر الشقيقة علي آل محمود مهنئاالسفير عبدالعزيز الشارخ مباركاسفير سلطنة عمان الشقيقة د.صالح الخروصي مباركااللواء ماجد سلطان مباركاد.غسان زين وخالد الفوزان يباركانعبدالعزيز المفرج مباركاأحمد الصبر واللواء الركن محمد الصبر وأحمد الونيانالمعرس فيصل مساعد المنيس متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةالمعرس فيصل المنيس متوسطا والده مساعد المنيس ووالد العروس اللواء الركن محمد الصبر احتفل مساعد محمد المنيس بزفاف نجله فيصل على كريمة اللواء الركن محمد هاشم الصبر بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.