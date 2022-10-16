

احتفل مساعد محمد المنيس بزفاف نجله فيصل على كريمة اللواء الركن محمد هاشم الصبر بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.