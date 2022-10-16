عبدالوهاب الرشود: الجوائز اعتراف عالمي بتفوق «بيتك» بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة

«بيتك» لطالما كان مرجعاً بالصيرفة الإسلامية وسجله حافل في ابتكار الخدمات المصرفية

البنك يمتلك نهجاً استباقياً في تبني التكنولوجيا والرقمنة والتركيز على تعزيز تجربة العملاء

نركز على دعم الشمول المالي الذي يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية.



ومنحت «غلوبل فايننس» كذلك «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل». كما صنفت «بيتك» كأكثر مؤسسة مالية اسلامية أمانا في الكويت ضمن التصنيف السنوي الـ31 الذي تجريه «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.



وجاءت هذه الجوائز المرموقة والتصنيفات المتميزة تقديرا للمساهمات الكبيرة لـ«بيتك» في نمو التمويل الإسلامي، وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة، والريادة في التحول الرقمي، الى جانب التميز في تحقيق الاستدامة في النمو.



وفي تصريح صحافي على هامش تسلمه الجوائز، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- عبد الوهاب عيسى الرشود، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجوائز من مجموعة «غلوبل فايننس» العريقة، مبينا ان ذلك يمثل اعترافا عالميا بمكانة «بيتك» الرائدة في صناعة التمويل الاسلامي، فيما يؤكد كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، والتفوق في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية مع المضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي، ومواصلة النهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار والتركيز على تعزيز تجربة العملاء.



وأشار الرشود الى أن «بيتك» لطالما كان مرجعا في الصيرفة الاسلامية ويتمتع بسجل حافل في ابتكار الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل التمويلية، التي تتم الاستفادة منها في الأسواق الدولية حاليا، وتلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم الافراد والشركات.



وذكر الرشود أن «بيتك» يركز على دعم الشمول المالي الذي يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يندرج ضمن إطار دوره التنموي، وريادته في قيادة صناعة التمويل الاسلامي.



وأوضح أن «بيتك» هو أول بنك اسلامي تأسس في الكويت، ويمتلك حصة مهيمنة في السوق المحلي، فيما يتمتع بانتشار جغرافي واسع في مناطق عدة حول العالم عبر نحو 530 فرعا مصرفيا، وحوالي 1750 جهاز صرف آلي، وأكثر من 13 الف موظف.



معايير منح الجوائز والتصنيفات



وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، فيما تضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية على قياس أداء هذه المؤسسات منها النمو في الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية. وعن تصنيف «بيتك» كأكثر بنك اسلامي أمانا في الكويت، فقد استندت «غلوبل فايننس» الى معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 1000 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز.



وتأسست مجلة «غلوبل فايننس» سنة 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها. وتعتبر مصدرا موثوقا للبيانات المالية في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 35 سنة في الأسواق المالية العالمية.